Ukraynalı hayırseverlerden Bakan Çavuşoğlu'na özel ödül - Son Dakika

Kiev merkezli Ukrayna Hayırseverler Derneği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı "Özel" ödülle onurlandırdı.

Hayırseverler Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Yarışması'nda "Yurtdışı kaynaklı yardım" kategorisinde Çavuşoğlu, "Özel" ödüle layık görüldü.

Ödülün, Bakan Çavuşoğlu'nun daimi desteğinin yanı sıra ülkenin doğusunda yaralanan ya da vefat eden Ukraynalı askerlerin aileleri ile çocuklarının Antalya'da ağırlanarak moral ve rehabilitasyonunu sağlamasına gösterdiği destekten dolayı verildiği belirtildi.

Çavuşoğlu'na ödülün ilerleyen günlerde takdim edileceği bildirildi.