Ukraynalı heyet Büyükşehir'in mezbahasına hayran kaldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiinde inşa ettiği mezbaha binası, içerisinde teknolojik yenilikler barındırıyor. Dünyanın örnek aldığı mezbahayı son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahalar konusunda kabiliyet ve deneyimlerinden yaralanmak için Ukrayna'da mezbaha açmayı düşünen bir firmanın yönetici ve personeli ziyaret etti.

MODERN MEZBAHAYA ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce hizmete aldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılabilen, 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan mezbaha örnek olarak gösteriliyor. 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistemin yer aldığı mezbaha kurulduğu günden bu yana Kocaeli'deki kesim işlemleri için tercih edilen bir hale gelirken, hem yurtiçi hem de yurtdışından birçok konuğu ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kesim için gerekli tüm modern teknik donanıma sahip mezbahasını son olarak Ukrayna'da mezbaha açmayı düşünen Halal Et Company şirketin yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi ziyaret etti.

MEZBAHADA EĞİTİM ALDILAR

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçerek ziyaret ve eğitim için başvuruda bulundu. Ukrayna Halal Et Firması personeline 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce eğitim verildi. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde elbise ve donanımları karşılanan Ukraynalı personele mesai saatleri içerisinde bilgiler verildi. Eğitim sonunda Ukraynalı personele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce katılım belgesi de verildi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Halal Et Company şirketin direktörü Sergey Marçuk; "Ekibimle Ukrayna'nın Rivne şehrinden geldim. Şehrimizde mezbaha açmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna - Türk iş birliği projemizde beklentilerimizi en iyi şekilde karşılanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık. Çok yeni teknolojiye ve modern helal kesim usulüne sahip olan mezbahayı bize açtıkları ve eğitim verdikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.