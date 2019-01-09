Son Dakika Haberleri: Ukraynalı Judoculardan Türk Askerine Teşekkür

Ukraynalı Judoculardan Türk Askerine Teşekkür

1 saat önce

Samsun'da kamp yapan Ukraynalı judocular, Karadeniz'de 2 gün önce batan gemide bulunan vatandaşlarını kurtaran Türk askerlerine teşekkür etti.

Ukraynalı Judoculardan Türk Askerine Teşekkür, System.String[]
Samsun'da kamp yapan Ukraynalı judocular, Karadeniz'de 2 gün önce batan gemide bulunan vatandaşlarını kurtaran Türk askerlerine teşekkür etti.

Ukraynalı judocular, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) tesisinde Türk judocular ile uluslararası ortak çalışma kampı yapıyor.

Takım kaptanı İlya Zmajenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, batan gemide vatandaşlarını kurtaran yetkililere teşekkür ederek, "Türk askeri, Karadeniz'de batan gemide vatandaşlarımızı bırakmayarak yardım etti. Allah, Türklere de yardım etsin, onlara can sağlığı versin. Türkler örnek bir iş yapmışlardır. Türkiye'ye ve Türk askerine minnettarız." diye konuştu.

Samsun'un 80 mil açıklarında 2 gün önce batan Panama bandıralı kuru yük gemisinde bulunan 2 Azerbaycanlı, 11 Ukraynalı olmak üzere 13 kişilik mürettebattan Sahil Güvenlik ekiplerince 7'si kurtarılmış, 4'ünün cesedine ulaşılmıştı.

Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Samsun, Karadeniz, Güncel
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