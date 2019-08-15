Son Dakika Haberleri: Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor
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Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor

37 dakika önce

SOSYAL medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen 48 yaşındaki Svitlana A., cinsel istismar iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ukraynalı kadını hastanelik eden cinsel istismar şüphelisi aranıyor, System.String[]
SOSYAL medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için ülkesi Ukrayna'dan İzmir'in Konak ilçesine gelen 48 yaşındaki Svitlana A., cinsel istismar iddiasıyla şikayetçi oldu. Saldırganın sosyal medyada kullandığı ismin sahte olduğu tespit edilirken, Svitlana A.'nın hastanede tedavisi sürüyor.
Ukrayna'da yaşayan Svitlana A., sosyal medya üzerinden tanıştığı erkekle buluşmak için Kurban Bayramı'nın ilk günü İzmir'e geldi. Kendisini İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan kimliği belirsiz erkek, Svitlana A.'yı Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otele götürdü. İddiaya göre Svitlana A. otel odasında bu erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. Kimliği belirsiz erkek, hızla otelden ayrılırken, istismar nedeniyle cinsel organında yırtılmaya bağlı aşırı kanama olan Svitlana A. hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Svitlana A., yaşadıklarını polise anlatarak saldırgandan şikayetçi oldu. Svitlana A.'nın ifadesi doğrultusunda, cinsel istismarda bulunan erkeğin kimliğini belirlemek için, havalimanı ve otel çevresindeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Saldırganın sosyal medyada kullandığı isimin sahte olduğu tespit edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
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