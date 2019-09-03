Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında

ANTALYA'da, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u (42) boğarak öldürdüğü ileri sürülen Ö.T. (40), gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'cinayet' ve yağma' suçlarından işlem yapıldı.

Ö.T., dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mekanda tanıştığı Ukrayna uyruklu Yuliia Bilohub ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ardından ikili Konyaaltı Antalya Sahil Yaşam Parkı girişine geldi. Bu sırada çevredekiler, bölgeden geçen gece bekçilerine, bir kadın ile erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. Olay yerine giden bekçiler, Ö.T. ile yanındaki kadına, yerden kalkmalarını söyledi. Ö.T. yerden kalkarken, bekçiler yerdeki kadının yaşamını yitirdiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.'nin üzerinden, kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Yapılan incelemede, Ö.T.'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi.

İfadesinde Yuliia Bilohub birlikte alkol aldıklarını söyleyen Ö.T., "Ardından birlikte olmak için 200 lira karşılığında anlaştık. Daha sonra parka gelip, trafo arkasında birlikte olmak istedi. Trafonun arkasına geçip beni çağırdı. Birlikte olmaya çalışıyordum. Yanımıza bekçiler gelip, beni kaldırdıklarında öldüğünü fark ettim" dedi.

İfadesi alınan şüphelinin 'cinayet' ve 'yağma' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.