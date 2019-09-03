Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (2)
9 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'da, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Tandoğan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'da, Ukraynalı Yuliia Bilohub'u boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Özgür Tandoğan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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