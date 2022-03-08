Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi - Son Dakika
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Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi

08.03.2022 17:56

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşlerini geride bırakarak zorlu ve yeni bir hayata başlıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşlerini geride bırakarak zorlu ve yeni bir hayata başlıyor. Ukrayna'nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçarak Polonya'nın Medyka sınır kapına gelen buradan da Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli noktalara giden kadınlar, savaştan kurtardıkları çocukları ve yanlarına alabildikleri bir kaç parça eşya ile göç ediyor. Savaşın bir an önce bitmesini ve eşlerine kavuşacakları günü hayal eden Ukraynalı kadınlar, en zor "Kadınlar Günü"nü yaşıyor.

Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi
Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi
Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi - Son Dakika


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