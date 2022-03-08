Ukraynalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkelerine yeniden geri dönebilmeyi diledi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan yüz binlerce Ukraynalı kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşlerini geride bırakarak zorlu ve yeni bir hayata başlıyor. Ukrayna'nın farklı şehirlerindeki saldırılardan kaçarak Polonya'nın Medyka sınır kapına gelen buradan da Avrupa Birliği ülkelerinde güvenli noktalara giden kadınlar, savaştan kurtardıkları çocukları ve yanlarına alabildikleri bir kaç parça eşya ile göç ediyor. Savaşın bir an önce bitmesini ve eşlerine kavuşacakları günü hayal eden Ukraynalı kadınlar, en zor "Kadınlar Günü"nü yaşıyor.