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Ukraynalı Kadınlar Silahlı Savunma Eğitiminde - Son Dakika

Ukraynalı Kadınlar Silahlı Savunma Eğitiminde

10.02.2022 09:44

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik büyümeye devam ederken Ukrayna'da savunma eğitimi alan kadınların sayısı artıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik büyümeye devam ederken Ukrayna'da savunma eğitimi alan kadınların sayısı artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında çok sayıda asker konuşlandırması, başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeleri alarma geçirdi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gergin ilerliyor. Rusya'nın geçen yıldan bu yana Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasıyla gerginlik daha da tırmandı. İşgal hazırlığı suçlamalarını reddeden Rus yetkililer, NATO müttefiklerinin bölgedeki varlığına karşı savunmaya geçtikleri iddiasında

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Ukraynalı Kadınlar Silahlı Savunma Eğitiminde - Son Dakika


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