Ukraynalı Kadınlar Silahlı Savunma Eğitiminde - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik büyümeye devam ederken Ukrayna'da savunma eğitimi alan kadınların sayısı artıyor. Rusya'nın Ukrayna sınırında çok sayıda asker konuşlandırması, başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeleri alarma geçirdi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler gergin ilerliyor. Rusya'nın geçen yıldan bu yana Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasıyla gerginlik daha da tırmandı. İşgal hazırlığı suçlamalarını reddeden Rus yetkililer, NATO müttefiklerinin bölgedeki varlığına karşı savunmaya geçtikleri iddiasında