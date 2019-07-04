Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması
2 saat önce
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukraynalı din adamlarının Vatikan'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis
, Ukraynalı din adamlarının Vatikan
'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'i ağırlıyor.
Daha önce iki kez bir araya gelen Putin ile Papa'nın, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev
güçleri arasında yaşanan krizi görüşmesi bekleniyor.
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