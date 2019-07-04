Son Dakika Haberleri: Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması
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Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması

2 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukraynalı din adamlarının Vatikan'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor.

Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması, System.String[]
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukraynalı din adamlarının Vatikan'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor.

Daha önce iki kez bir araya gelen Putin ile Papa'nın, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev güçleri arasında yaşanan krizi görüşmesi bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:22 
Vladimir Putin, Vatikan, Rusya, Papa, Dünya
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