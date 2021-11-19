Ukraynalı kaynak ustası Victor Mihalev - Son Dakika

Kaynak ustası Mihalev'in malzemelerini hazırlaması
Mihalev'in şarapnel, mermi ve havanları işleyerek çalışması
Mihalev'in yaptığı eserler
Kaynak ustası Victor Mihalev ile röportaj Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) yaşayan 59 yaşındaki kaynak ustası Victor Mihalev savaştan kalan şarapnel, mermi ve havanları işleyerek zanaatini icra ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki savaştan kalan malzemeleri işleyen Mihalev'in çalışmaları, eski Sovyetler Birliği müzelerinde sergilenirken, Avrupa'da da biliniyor. Mihalev Donetsk'deki atölyesinde yeni bir sergi için hazırlanıyor.
Kaynak: AA
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