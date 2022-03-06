Ukraynalı milletvekili: "Rusya, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktı" - Son Dakika
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Ukraynalı milletvekili: "Rusya, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktı"

06.03.2022 18:29
Ukraynalı milletvekili: "Rusya, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktı"

Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun, Rusya'nın Donetsk-Mariupol boru hattına zarar vererek, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktığını açıkladı.

Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun, Rusya'nın Donetsk- Mariupol boru hattına zarar vererek, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna altyapısı saldırıların hedefinde olmayı sürdürüyor. Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk-Mariupol boru hattına zarar verdiğini belirterek, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bugünlerde 700 binden fazla insanın ısınmaktan mahrum bırakıldığını açıkladı. Sovsun, yüz binlerce kişinin donarak ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktararak, Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılmasına ihtiyaç olduğunu yineledi. - KİEV

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Milletvekili, Mariupol, Rusya, Inna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı milletvekili: 'Rusya, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı milletvekili: "Rusya, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktı" - Son Dakika
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