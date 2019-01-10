Ukraynalı Milletvekili: "Türkiye, Sanayi Üretiminde Örnek Ülke"

Ukraynalı Milletvekili
Viktor Galasyuk, kaleme aldığı bir makalede, Türkiye
'yi anlatarak Türkiye'nin sanayi üretiminde örnek ülke olduğunu yazdı.
Ukraynalı Milletvekili ve aynı zamanda Parlamentodaki Sanayi Politikası ve Girişimcilik Komitesi Başkanı Viktor Galasyuk, Ukrayna'nın sanayi üretiminin gelişimi için Türkiye örneğini verdi. Bir yazı kaleme alan Viktor Galasyuk, Ukrayna hükümetinin sanayi üretiminde başarı sağlamak için üreticilerini yurt dışı pazarlara yönlendirmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin 90'lı yıllarda ekonomik olarak zayıf bir ülke olduğunu ve 40 yıl boyunda IMF'den borç aldığını hatırlatan Galasyuk, "Sanayi üretimdeki yetersizliklerden ötürü Türkler o tarihlerde mal alımı için bize gelirlerdi" dedi.
Türkiye'nin 2000'li yıllarla birlikte başlayan Erdoğan yönetimi ile birlikte yeni bir ekonomik politika benimsediğini ifade eden Galasyuk, bu politikanın sistemli bir koruma ve kendi sanayi üretimini arttırmayı kapsadığının altını çizdi.
Viktor Galasyuk sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu nasıl başardılar? Ülkede yeni bir girişimcilik ruhu mu doğdu ya da toprak daha verimli mi oldu? Ne oldu? Bir tür mucize mi? Hayır; ne toprak ne de insanlar. Sadece devlet ekonomi politikasını yeniden programladı. Hammadde ihracatı karlı değildi, karlı olan hazır ürünü ihraç edilmesiydi. Türkiye, endüstri parklarına giren kendi üreticisine; büyük vergi teşvikleri sağlıyor. Bunun yanı sıra, sanayi üreticisinin elektrik, gaz ve diğer kamu hizmetlerinden doğan giderlerinin yüzde 30'unu karşılıyor. Ayrıca uygun fiyatlarla arsa veriyor. Son olarak üreticilerinin, ülke dışındaki fuar ve pazarlama giderlerinin yarısını; hatta bazı durumlarda daha fazlasını karşılıyor. Devlet ihalelerinde kendi üreticilerine öncelik veriyor, doğru analizler yaparak ithalat politikasını belirliyor. Bu şekilde kendi üreticisini düşük fiyatlı ithal ürünlerden koruyor, ihracatı teşvik ediyor. Ekonomi
gelişiyor. Kişi başına düşen gelir Ukrayna'nın bir kaç kat üstünde. Şu anda Türkiye kredi veren bir ülke konumunda. Ukrayna gibi IMF'den kredi alan ülke değil. Sanayide başarı için üretici ile devlet arasında takım oyunu olmasına bağlı. Ukrayna bu alanda henüz çok zayıf. Yönetim üreticiye, sanayiciye destek olmak yerine, engel oluyor. Burada mal ithal etmek ve hazır malı satmak daha kolay. İşte problem de tam burada. Unutmamak gerekir ki, kendi havuzunda su yoksa, yüzme öğrenmek ve yarışmada başarılı olmak mümkün değildir."
Viktor Galasyuk Kimdir?
Radikal Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Galasyuk, parlamentoda en çok kanun tasarısı sunan ikinci vekil olarak biliniyor. Ekonomist olan Viktor Galasyuk, ham tomruk ihracatı için Morotoryum Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, İhracat
Kredilendirme Ajansı Kurulum Kanunu gibi kritik kanunların tekliflerini vermesi ile tanınıyor. Viktor Galasyuk, Türkiye ile Ukrayna arasında Organize Sanayi Bölgesi
Kurulması konusunda Türk iş çevreleri ile işbirliği çalışmaları yürütüyor. - KİEV