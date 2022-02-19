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Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi - Son Dakika

Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi

19.02.2022 13:58

- Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi Ukrayna'da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

- Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi

KİEV - Ukrayna'da bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında tekme tokat kavga etti.

Rusya ile Ukrayna arasında giderek tırmanan gerilim, Ukrayna'da televizyonda yayınlanan tartışma programına da yansıdı. Bir kanaldaki "İfade Özgürlüğü" adlı siyasi programda gazeteci Yuriy Butusov ile Yaşam İçin Muhalefet Platformu Partisi Milletvekili Nestor Şufriç arasında sözlü tartışma başladı. Butusov, milletvekili Şufriç'in Rusya yanlısı olduğunu ve mensubu olduğu muhalefet partisinden bazı milletvekillerinin 16 Şubat'ta Rusya'nın saldırma ihtimali üzerine ülkeyi terk ederek kendilerini garantiye alma çabalarını "hainlik" olarak değerlendirdi ve ortam iyice gerildi. Bir anda ayağa kalkarak milletvekili Şufriç'in yanına gelen Butusov, milletvekiline tokat attı. Milletvekili de aynı şekilde karşılık verince stüdyo bir anda ringe döndü. Şufriç ve Butusov kavgayı yerde sürdürürken, konuklar araya girdi. Kavganın ardından Şufriç, Butusov için "kız gibi kavga ediyor" ifadesini kullandı.

Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi
Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi
Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi

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Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek Son dakika haberi | Reuters: 'Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu' Son dakika haberi | Reuters: "Ukrayna'nın doğusunda patlama sesleri duyuldu"

Milletvekili, Ukrayna, Rusya, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında birbirine girdi - Son Dakika


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