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UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ - Son Dakika

UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ

12.06.2021 17:28

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili Burak Ercan'ın, genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı.

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesinin ardından tutuklanan köpek eğitmeni sevgili Burak Ercan'ın, genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıktı. 'Please' diye bağırdığı duyulan kadının düşme anının da yer aldığı öğrenilen görüntüye savcılık el koydu. Burak Ercan ifadesinde, 'Ataşehir'de bir restorana gidip yemek yedik, alkol aldık, eğlendik. Taksiyle eve dönerken kıskançlığı nedeniyle tartıştık. Anzelika bana yumruk attı. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Sonra da balkona çıktı. Ben de cep telefonu videosunu açtım" dedi.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Ercan'ın iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Ercan'a yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

"TAKSİDE BANA YUMRUK ATTI KAŞIMI YARDI "

Genç kadının ölümünün ardından 'Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifadesine, 'Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

2 DAKİKA VİDEO ÇEKMİŞ

Burak Ercan'ın, Anzelika Srabiants'ı cep telefonuyla çektiği videoya incelenmek üzere el konuldu. Ukraynalı modelin korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videodan genç kadının, 'Burak Burak' diye seslendiği, Burak Ercan'ın da İngilizce olarak 'Come come" (gel gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği öğrenildi. Videoda kadının aşağı düşmesinin de görüldüğü öğrenildi.

Videonun yanı sıra site güvenlik kamera kayıtlarına da savcılık tarafından el konuldu.

UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ

Sancaktepe, Ataşehir, Alkol, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON SÖZE 'PLEASE OLMUŞ - Son Dakika


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