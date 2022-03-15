Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis - Son Dakika

Burak Ercan'ın Anzelika Srabiants'ın ölümünde suçlamayı kabul etmediğini belirten savcılık, çiftin birlikte alkol aldığını, yolda tartıştıklarını ve Srabiants'ın kendi evine gitmek istemesine rağmen Ercan'ın genç mankeni hürriyetinden mahrum bıraktığı ve ihmali davranışı ile ölümüne sebebiyet verdiğini vurguladı.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Ercan hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesi halinde Burak Ercan'ın yargılanmasına başlanacak.