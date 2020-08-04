(Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile sevgilisi darp iddiasıyla ilgili konuştu - Son Dakika

(Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile sevgilisi darp iddiasıyla ilgili konuştu

İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.

(Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile sevgilisi darp iddiasıyla ilgili konuştu, System.String[]
İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik  tesisindeki beach clupta görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı. Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

UKRAYNA'LI MODEL İLK DEFA KONUŞTU

Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim." dedi.

"ŞEYMA SUBAŞI ARKADAŞIM"Kyryliuk, "Ondan sonra hastaneye gittik. Arkadaşlarımdan birisinin yüzü kanıyordu, yaralanmıştı. Daha sonra benden kan aldılar. Bizi orada bir iki saat tuttular. Sonra karakola gittik ve bizden ifademizi istediler. Sabah 5'e kadar ifade verdik. Beşten sonra arabayla İzmir'e gittik. Uyku hapı aldım ve İstanbul'a döndük. Şeyma Subaşı benim arkadaşım. Bu konuda Şeyma'dan yardım istedim. Şeyma'nın ilgiye ihtiyacının olduğunu zannetmiyorum. Bana yardım etmesi için onu da paylaştım. Turizm Bakanı'na bizi desteklediği ve arkamızda durduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İKİ AYRI İNSANDAN YUMRUK YEDİ"Daria Kyryliuk'in erkek arkadaşı Baran Güneş de, "Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria bir manken ve parasını suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine yarım saat sonra gelebildi. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik" şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA HICBIR SEY OLMADI, 24 SAAT ONUN YANINDAYDIM" Sözlerine devam eden Baran Güneş, "Kulüp sahibi 'yabancı arkadaşlardan dolayı olay çıkmış sen araya girme' diye mesaj attı bana.  Ben bunu medyayla paylaştım. Darp eden kişilerden bir tanesinin yeğeni bana 'Daria'nın gönlünü alabilir miyiz' diye mesaj attı. Daria'nın gönlünü neden almaları gerekiyor, madem bir şey yapmadılarsa? Bu kadar bilinen bir yerin neden hiçbir yerinde kamere yok? Nasıl kimse görmedi bu olayı? Bu görüntüler ortaya çıksa bunlar çok ciddi suçlara tabi tutulacaklardı. Panik atak geçiren kız arkadaşım kulübün yan tarafında bulunan evin bahçesine koştu. Kız arkadaşım ben dahil kimseyle konuşmak istemedi. Çok dramatik bir olay. Bir kadının 60 yaşındaki bir kişiden yumruk yemesi kız arkadaşımı psikolojik bir tramvaya soktu. Hala uyku ilacı almadan uyuyamıyor. İddia edildiği gibi ben kız arkadaşıma bir şey yapmış olsam; kız arkadaşım Avrupa'da büyüdü. Avrupa'da büyüyen biri bırakın şiddeti ses yükseltilmesine bile tahammül etmeyecek bir kadın. Aramızda hiçbir şey olmadı 24 saat onun yanındaydım " ifadelerini kullandı.

- İstanbul
İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ukraynalı model Daria Kyryliuk ile sevgilisi darp iddiasıyla ilgili konuştu - Son Dakika
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