Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
12.06.2021 17:52
UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktıSancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan...
UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı
Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre Srabiants'ı bekliyor. Srabiants, binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.
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