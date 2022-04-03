Ukraynalı mülteciler hafta sonu Varşova'da sokakları doldurdu - Son Dakika
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Ukraynalı mülteciler hafta sonu Varşova'da sokakları doldurdu

03.04.2022 19:27
Ukraynalı mülteciler hafta sonu Varşova'da sokakları doldurdu

Ukraynalı mülteciler hafta sonu Polonya'nın başkenti Varşova'da sokakları doldurdu.

Ukraynalı mülteciler hafta sonu Polonya'nın başkenti Varşova'da sokakları doldurdu.

Varşova'da turistlerin en çok ziyaret ettiği Old Town, hafta sonunu geçirmek isteyen yüzlerce Ukraynalı mültecinin uğrak noktası haline geldi.

Çok sayıda restoran ve turistik sokak eğlencelerine ev sahipliği yapan şehrin merkezinde yakalarına Ukrayna bayrakları takan birçok gönüllünün, çoğu çocuk çok sayıda mülteciye bilgi verdiği görülüyor.

Varşova'da cumhurbaşkanlığının yanı sıra çok sayıda hükümet binasına ev sahipliği yapan Nowy Swiat sokağının her yerinde de Ukrayna bayraklarına rastlanıyor.

Polonya'nın başkentinin en işlek semtinde bulunan bir caddede de Ukraynaca ve birçok dilde müzik yapan gruplar mültecilerin ilgisini çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'ya 2 milyon 200 binden fazla Ukraynalı mülteci geldi.

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Ukrayna, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı mülteciler hafta sonu Varşova'da sokakları doldurdu - Son Dakika


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