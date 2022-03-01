Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı - Son Dakika
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Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı

01.03.2022 03:25
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 100 Ukraynalı, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 100 Ukraynalı, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı.

Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından kara yolu ile Atina'ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan'da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.

Çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan kafilede, yanlarında evcil hayvanlarını getirenlerin de olduğu görüldü.

Kafilede kızı ve torunlarıyla yer aldığını ifade eden Maria ismindeki kişi, AA muhabirine, "Savaşın başladığı ilk günden itibaren neredeyse hiç uyumadım. Hep oradaki akrabalarımı düşündüm. Onlar için hep ağladım. 'Bir daha görüşebilecek miyiz' diye düşündüm" dedi.

Kafilede yer alan Yelizaveta isimli kişi de "Biz geldik fakat orada kalan arkadaşlarım ve akrabalarım var. Aklım onlarda kaldı." diye konuştu.

En kısa zamanda Kiev'de yaşayan sevdiklerinin de Yunanistan'a veya başka bir güvenli ülkeye gitmesi dileğinde bulunan Yelizaveta,"Bu savaşın sonlandırılması için tüm dünya elinden geleni yapmalı." dedi.

Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı

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Yunanistan, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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