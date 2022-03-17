Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi: 12 yaralı

17.03.2022 22:31
Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi: 12 yaralı

Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya sınırı yakınlarında devrildi.

Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya sınırı yakınlarında devrildi. Kazada 12 mülteci hafif şekilde yaralandı.

Ukraynalı mültecileri Polonya'nın Przemysl kasabasından Finlandiya'ya götürmekte olan Silt 22 isimli yardım kuruluşunun kiraladığı otobüs Litvanya'nın Letonya sınırına yakın Raubonysta ile Skilinpamusista kasabaları arasında trafik levhasına çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.

Otobüste bulunan kadın ve çocuklardan oluşan 53 mülteciden 12'si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kalan yolcular ise Salociai Kültür Merkezine götürüldü. Otobüsün Letonya üzerinden geçerek feribot ile Finlandiya'ya ulaşması bekleniyordu.

"Günlerdir uyumuyoruz"

Kaza anını anlatan bir yolcu, kaza anında ise yolcuların çoğunun uyuduğunu ifade ederek, "Günlerdir uyumuyoruz. Kaza anında uyuyakalmışım. Otobüs devrildiğinde kızımın çığlıkları ile uyandım. Gözlerimi açtığımda torunum yoktu. Kaza anında koltuktan düşüp koridordan şoförün yanına sürüklenmiş olduğunu gördük. Neyse ki yaralanmamıştı" dedi.

"Şoförler bizim değildi"

Kaza yapan otobüsün Finlandiya şirketi Turun Ojemiyes Oy'e ait olduğu bildirilirken, otobüs şirketinin CEO'su Pasi Muurinen yaptığı açıklamada, "Silt 22 isimli yardım kuruluşu otobüsümüzü bizden kiraladı. Ukrayna'da savaştan kaçanlara yardım etmek istedik ve otobüsümüzü çok cüzi bir fiyata kiralık verdik. Bizden şoför istemediler. Gönüllülerden 2 şoför kulandılar. Otobüsün durumunu araştırıyoruz" dedi.

Kaza sırasında otobüsün hızlı gitmediği ve kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Mülteciler için Finlandiya'dan yeni bir otobüs beklendiği, yaralıların da hastaneden döndükten sonra Finlandiya'ya hareketin başlayacağı bildirildi. - VILNIUS

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Finlandiya, Litvanya, Letonya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi: 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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