Ukraynalı Müslümanlar ramazan etkinliklerini Kovid-19 önlemleri altında gerçekleştiriyor - Son Dakika

Ukrayna'da Müslümanlar, ramazan etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenliyor.

Cuma ve teravih namazları; camilere girişlerde dezenfektanla el temizliği, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınıyor.

Camilerde ibadet sonrası düzenli olarak dezenfeksiyon yapılıyor.

Kiev El-Raid İslam Kültür Merkezi İmamı Seyran Arifov AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene salgın dönemindeki ikinci ramazanın geçirildiğini hatırlatarak Müslümanları Kovid-19 salgınındaki vaka ve can kaybı sayılarını azaltmak için tedbirlere uymaya çağırdı.

Cuma ve teravih namazlarının salgın önlemleri kapsamında devam ettiğini belirten Arifov, "Eskiden toplu iftarlarımız olurdu ama ikinci kez salgın nedeniyle iptal ettik. Bunun yerine zor durumda olanların evlerine ramazan kumanyası götürüyoruz." dedi.

Arifov, dersleri ve vaazları internet ve sosyal medya ortamı üzerinden yaptıklarını belirterek "İnşallah bu, salgın sürecinde geçirdiğimiz son ramazan olur. Allah, Müslümanları Kovid-19 ve diğer hastalıklardan korusun ve hasta olanlara şifa versin." diye konuştu.