Ukraynalı müzakereci Arakhamia'dan müzakerelere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını, fakat bu mutabakatta yer almayan tüm ek hususları dikkate almamalarının müzakere sürecinin mevcut durumunun Rusya tarafından yanlış yorumlanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini bildirdi.

Arakhamia, "Ukrayna tarafı, Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarının aksine İstanbul mutabakatına bağlıdır ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini ve müzakerelerin çıkmaza girdiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, müzakerelerde kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyonlar yapmaya başladığını öne sürmüştü.