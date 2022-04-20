Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi

20.04.2022 12:17

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın, 18 Nisan'da Donbas'a yönelik saldırılarının ardından yeniden müzakereleri sürdürmeye çalışacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya'nın, 18 Nisan'da Donbas'a yönelik saldırılarının ardından yeniden müzakereleri sürdürmeye çalışacağını söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından sonra iki ülke arasında ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetinin üyesi de olan Podolyak, AA muhabirine savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus birliklerinin, önceki gün Donbas'a yeniden saldırıya geçtiğini ifade eden Podolyak, Ukrayna'daki Rus ordusunun oldukça büyük kısmının şimdi Donetsk, Luhansk ve Harkiv'e yöneldiğini belirtti.

Rusların gelecek hafta boyunca burada yoğun saldırılar düzenlemeye çalışacaklarına işaret eden Podolyak "Bu durum ise Ruslar savaşabiliyor mu savaşamıyor mu konusuna nokta koyacak. Bundan sonra muhtemelen yine daha aktif bir müzakere taktiğine dönebiliriz. Onlar bir şekilde müzakereleri sürdürmeye çalışacak." dedi.

Podolyak, müzakere sürecinin son dönemde çok zor ilerlediğini dile getirerek "Genelde müzakere süreci çok ağır çünkü aktif bir savaş devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus askerleri Kiev bölgesinden çekilince sivillere ilişkin tablonun ortaya çıkmasının müzakereleri etkilendiğini söyleyen Podolyak, "Rusların Kiev bölgesinden çekilmesiyle Buça, İrpin, Gostomel, Makariv ve diğer şehirlerde neler yaptıkları görüldü ve müzakere sürecinde özellikle ağır dönem başladı." diye konuştu.

Mariupol kuşatmasının da müzakereleri oldukça etkilediğini ifade eden Podolyak "Çünkü şehir neredeyse kalmadı. 500 binlik bir şehrin yüzde 90'ı yok edildi. Onlar şehri bombalamaya ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Şehirde yaklaşık 40-50 bin kişi kaldı ve onlar orayı yeryüzünden silmek istiyor." ifadesini kullandı.

Putin ile Zelenskiy'in bir araya gelmesi gerekecek

Podolyak, savaşın sona ermesi için Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelmesi gerekeceğini belirterek "Tabii ki böyle bir seçenek (liderlerin görüşmesi) var çünkü savaşın sona ermesi için muhtemelen işgalci ülke Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy düzeyinde bir toplantının yapılması gerekecek." dedi.

Müzakere masasında, Rusya ile konuşulanları açıklamasının mümkün olmadığını kaydeden Podolyak, Ukrayna için ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz"

Ukrayna'da savaşın bitmesi veya ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin önemli adımlar attığına dikkati çeken Podolyak, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye'nin arabulucu olarak önemli aktör olduğunun altını çizen Podolayak, "Türkiye Cumhuriyeti çok aktif bir arabulucu haline geldi diyebilirim. Türkiye gerçekten önemli sorumluluk aldı. Rusya genelde uluslararası standart ve ilkelere uymuyor, her zaman uluslararası ilkeleri ihlal etmeye çalışıyor." dedi.

Podolyak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardımlarıyla İstanbul'da bugüne kadar en verimli müzakere turunun düzenlendiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gayretleriyle biz İstanbul'da pozitif bir anlaşmaya kadar gidebildik ama sonraki gelişmeler, Rusya Federasyonu'nun müzakere masasında zor bir rakip olduğunu gösterdi. Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz çünkü arabuluculuk açısından Türkiye çok, çok etkili görünüyor. Tabii ki İstanbul turu, müzakere sürecindeki tüm turların arasında en etkilisi."

Türkiye'nin Azak Denizi'nden gemi göndermek de dahil olmak üzere Mariupol'den sivillerin tahliyesi için yardım teklifinde bulunduğuna işaret eden Podolyak, "Biz, Türkiye için savaşın bitmesinin son derece önemli olduğunu görüyoruz çünkü Karadeniz bölgesi için bu savaş büyük bir risktir. Gerek ticari gerek askeri alanda bu büyük bir risk. Bu yüzden bana göre Türkiye bugün çok büyük arabulucu potansiyeli olan bir ülkedir." dedi.

"Rus enerji kaynaklarına doğrudan yaptırımlar getirilmelidir"

Podolyak, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları başlatmasının ardından Moskova'ya uygulanan uluslararası yaptırımların aslında etkili oluğunu ifade ederek "Evet, yaptırımlar çok etkili, çok sert ve gerçekten Rusya'nın finans imkanlarını kısa sürede kısıtladı." diye konuştu.

Rusya'nın enerjinden hala çok büyük gelir elde ettiğini söyleyen Podolyak, bu kaynakların satışına da ambargo uygulanması gerektiğini kaydetti.

Podolyak, Rusya'yı durdurmak için gerek askeri gerek siyasi çözümlere başvurmaya devam edecekleri belirterek ülkesinin savaşın sona ermesi için elindeki her imkanı kullanacağının altını çizdi.

Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi
Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi
Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi
Ukraynalı müzakereci Podolyak, savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi

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Türkiye, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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