Ukraynalı öğrenciler Ordu'da - Son Dakika

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Ukraynalı öğrenciler Ordu'da

07.05.2022 19:43
Ukraynalı öğrenciler Ordu'da

Twinning Projesi kapsamında davet edilen Ukraynalı 14 öğrenci Ordu'ya geldi.

E-Twinning Projesi kapsamında davet edilen Ukraynalı 14 öğrenci Ordu'ya geldi.

Ordu ziyareti kapsamında içerisinde öğretmenlerinde bulunduğu 14 öğrenci, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Ziyarette Ukranyalı misafirler, Başkan Güler'in Fransa'da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde katılarak Ukrayna için yaptığı konuşmayı bir kez daha dinleme fırsatı buldular.

Ukraynalı öğrenci ve öğretmenler,birçokAvrupa ülkesinin 150 binden fazla yerel yönetiminiilgilendiren veFransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulunda Ukrayna'da yaşananlar ile ilgili söz alarak olaylar karşısında kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladığı konuşma için Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

UMARIM BARIŞ BİR AN ÖNCE GELİR, GÖZYAŞLARI DİNER"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek barışın bir an önce gelmesi temennisinde bulundu.

Başkan Güler şu şekilde konuştu:

"Aynı denizin kıyıdaşıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyken Ukrayna ile sıkı ilişkilerimiz oldu, ortak projelerimiz oldu. Hem doğal gaz hem kömür projelerimiz oldu. Bundan sonra da sizinle olan çalışmalarımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. İnşallah barış da bir an önce gelir, herkesin göz yaşı dinmiş olur."

(Metin Akyürek/İHA)

Ukraynalı öğrenciler Ordu'da
Ukraynalı öğrenciler Ordu'da
Ukraynalı öğrenciler Ordu'da

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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