UKRAYNALI ÖĞRENCİLER SARIYER SAHİLİNDE ÇÖP TOPLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'de eğitim gören bir grup Ukraynalı öğrenci, Sarıyer Gümüşdere sahilinde çöp topladı.

Türkiye'de eğitim gören Ukraynalı öğrenciler, Arlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği'nin ev sahipliğinde Gümüşdere sahilinde temizlik yaptı. Ukraynalı öğrenciler sahilden yaklaşık 70 torba çöp topladı.

Tek hedeflerinin İstanbul plajlarını temizlemek olduğunu dile getiren öğrencilerden Karina Alieva, "Türkiye'nin ülkemize desteğini unutmak mümkün değil. Her anlamda yanımızda olan cennet ülkenin, doğa güzelliklerini koruyarak minnet borcumuzu bir nebzede olsa ödemek istiyoruz. Bize ev sahipliği yapan Atlıtur Sağlık Spor ve Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan'a teşekkürler ediyorum" dedi. Grup üyeleri, her hafta aynı bir sahilde temizlik yapmayı amaçladığını belirtti.