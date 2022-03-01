Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı

01.03.2022 10:49
Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı

ANTALYA'da 6 yıldır öğretmenlik yapan Ukraynalı Arina Parasiei, annesini ve babasını ziyarete gittiği ülkesinde çıkan savaş nedeniyle mahsur kaldı, geri dönemedi.

ANTALYA'da 6 yıldır öğretmenlik yapan Ukraynalı Arina Parasiei, annesini ve babasını ziyarete gittiği ülkesinde çıkan savaş nedeniyle mahsur kaldı, geri dönemedi. Konya'daki kardeşi psikolog Alina Parasiei Göçer'le telefonda görüntülü görüşen Parasiei, "5 dakika sonra ne olacağı belli olmuyor. Öylece bekliyoruz. Siren sesleri gelince hemen sığınağa gidiyoruz" dedi.

Ukrayna'dan 6 yıl önce Antalya'ya gelen ve özel okulda öğretmenlik yapan Arina Parasiei, 17 Şubat'ta ailesiyle görüşmek için ülkesine gitti. Parasiei, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle mahsur kaldı. Arina Parasiei, kız kardeşi olan Konya'daki Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Parasiei Göçer ile telefonda görüntülü görüştü.

DHA'ya Ukrayna'daki son durumu anlatan Arina Parasiei, "Ukrayna'da her yerde tehlike durumu var. 5 dakika sonra ne olacağı belli olmuyor. Her zaman tetikteyiz, öylece bekliyoruz. Sirenler çalınca sığınağa gidiyoruz. Bu siren sesleri; en korkunç şey. Sürekli patlamalar oluyor. Eczaneler boş, ekmek almak mümkün değil. Ukrayna'dan dışarıya da çıkamıyoruz. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Valizlerim hazır, ama olmuyor işte. Patlama seslerinden gecelerdir uyuyamıyoruz. Havalimanları ve tren istasyonları kalmadı. Füzelerle vuruluyor" diye konuştu. 'ÜLKEMİZİ RUSYA'YA VERMEYECEĞİZ'Rusların her yeri bombaladığını anlatan Parasiei, "Rus askerlerini görüyoruz burada, onlar da korkuyor, hepsi çocuk. 2004 doğumlu çocuklar burada. Onlar için de üzülüyorum, onlar da korkuyorlar. Onları görünce nefret ya da kavga etmek istemiyorum. Sadece korkuyorum. İki ülke yetkilileri görüşüyor. Rusya bizi huzur içinde bırakırsa güzel bir sonuç olur. Ülkemizi Rusya'ya vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Rusya'ya katılmak istemiyoruz. Onların isteği bu olursa da savaş devam eder, bu da korkunç bir şey" dedi. 'HER DAKİKA TELEFONDAN HABER BEKLİYORUZ'Savaşın başladığını annesinden gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Konya Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Parasiei Göçer ise "Mesajı gördüğümde inanamadım. 'Oraya nasıl gidebilirim' diye düşünmeye başladım. Sonra anladık ki Ukrayna'yı her yerden kuşatmaya başlamışlar. Ablam da 17 Şubat'ta ailemizle görüşmeye Ukrayna'ya gitti. Her şey çok güzeldi. Bana 'Ne hediye istersin' diye soruyordu. Orada mahsur kaldı. Dün burada olacaktı ama gelemedi. Morali çok bozuk. 'Psikolog olarak nasıl yardım ederiz' diye düşünüyoruz. Şu an tüm Ukrayna psikolojik travma yaşıyor. Onlara umut vermeliyiz. Her dakika telefondan haber bekliyoruz" diye konuştu.

Konya halkı tarafından verilen yardımları, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne ulaştırdıklarını belirten Alina Parasiei Göçer, "Ukrayna Büyükelçiliği bize ihtiyaç listeleri bildiriyor. Biz de topladığımız yardımları gönderiyoruz. Bir de Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Toplanan maddi bağışlar, Ukrayna halkını da çok memnun ediyor. İnşallah, bu savaş bir an önce son bulur. Konya'da da derneğimizi arayıp, Ukrayna'da savaşmak için müracaat eden Türk vatandaşları var. Biz de onları büyükelçiliğe yönlendiriyoruz" dedi.


Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı
Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı
Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı
Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı
Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı
YORUMLAR
500
Rusya'da Ukrayna savaşına karşı çıkanların sayısı artıyor: 'Savaşa sessiz kalmak utanç verici' Rusya'da Ukrayna savaşına karşı çıkanların sayısı artıyor: 'Savaşa sessiz kalmak utanç verici' RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜRETİCİYİ VURDU, İHRAÇ ÜRÜNLERİ ELDE KALDI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜRETİCİYİ VURDU, İHRAÇ ÜRÜNLERİ ELDE KALDI

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Antalya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:57:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement