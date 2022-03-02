Ukraynalı Olga: Ukrayna'ya Ruslar da yardım ediyor - Son Dakika
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Ukraynalı Olga: Ukrayna'ya Ruslar da yardım ediyor

02.03.2022 11:02

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere teslim edilen yardım malzemelerinin paketlenmesi işinde gönüllü çalışan Olga Şah Torun, bazı Rus arkadaşlarının da para gönderip, insani yardımda bulunduğunu söyledi.

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere teslim edilen yardım malzemelerinin paketlenmesi işinde gönüllü çalışan Olga Şah Torun, bazı Rus arkadaşlarının da para gönderip, insani yardımda bulunduğunu söyledi. Olga, "Bugün bir Rus arkadaşım korkarak, çekinerek, 'Senin hesabına para gönderiyorum, sen de oraya gönder. Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz' dedi" diyerek gözyaşı döktü.

Ukrayna'dan 12 yıl önce Türkiye'ye gelin gelen 1 çocuk annesi avukat Olga Şah Torun, ülkesindeki savaş mağdurlarına gönderilmek üzere Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne teslim edilen yardım malzemelerini paketliyor. Kiev'deki akrabaları ile sık sık telefonda konuşarak durumları hakkında bilgi alan Olga, DHA'ya konuştu. Olga Şah Torun, akrabalarının sığınaklardan çıkamadığını söyleyerek, "Çok büyük bir korku içindeler. İlk 2 gün inanamadılar savaşa. Sirenler çalmaya başlayınca evlerinin camlarını demirlerle kapattılar. Ablam, eniştem ve 2 çocuğu sığınakta kalıyorlar. Dışarıya sadece yemek almak için çıkıyorlar ama bir şey alamıyorlar" dedi.

'RUS ARKADAŞLARIM YARDIM GÖNDERİYOR'

Olga Şah Torun, bazı Rus arkadaşlarının da Ukrayna'ya yardım gönderdiğini anlatarak "Bazı Rus arkadaşlarımız, yardım ediyorlar, para gönderiyorlar, insani yardımda bulunuyorlar. Bugün bir Rus arkadaşım, korkarak, çekinerek, 'Senin hesabına para gönderiyorum, sen de oraya gönder. Biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz? dedi. Onlar da korkuyorlar; çünkü onları takip ediyorlar. Onlar, 'biz barış istiyoruz, savaş istemiyoruz' diyorlar. Ukrayna'daki tanıdıklarına, oradaki kişilere yardım gönderen Ruslar da var" diye konuştu.

Olga Şah Torun, televizyon izlerken sürekli tedirgin olduğunu kaydederek, "Benim dedelerim, büyüklerim ikinci dünya savaşını yaşadı, o zaman da Ukrayna işgal edildi, şimdi aynısı oluyor. Ukrayna'da yaşananları televizyonda izlediğimde hemen telefonuma sarılıp ağlayarak akrabalarımı arıyorum. Ben de 23 Şubat'ta gidecektim. 'Ruslar savaş hazırlığı yapıyor' dendi, iptal ettim gidemedim. Akrabalarımın hayatından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şaduman UNUTMAZ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-

Ukraynalı Olga: Ukrayna'ya Ruslar da yardım ediyor
Ukraynalı Olga: Ukrayna'ya Ruslar da yardım ediyor
Ukraynalı Olga: Ukrayna'ya Ruslar da yardım ediyor

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Kaynak: DHA

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