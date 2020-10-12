Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi - Son Dakika

UKRAYNALI arkadaşlar Olga Baldina (52) ve Marina Sazovona (49), Likya Yolu'nda yürümek için beşinci kez Antalya'ya geldi. Yürüyüşe başladıkları Phaselis Antik Kenti'nden Demre ilçesine ulaşan ikiliden Baldina, "5 yıldır hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Aksine çok yardım gördük" dedi.

Ukraynalı finans danışmanı Olga Baldina ile arkadaşı ekonomist Marina Sazovona, Likya Yolu'nda yürümek için 5'inci kez Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden 5 gün önce uçakla Antalya'ya, buradan da otobüsle Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'ne geçen Olga Baldina ve Marina Sazovona, yürüyüşlerine başladı. Tekirova, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Karaöz ve Kumluca'ya kadar 25 kilometre yürüyen iki arkadaş, Kumluca'dan otobüsle Demre'ye geçti. Buradan Likya Yolu'nun yaklaşık 50 kilometre olan Demre-Kaş etabını yürümeye başlayan iki arkadaş, 10 günlük yürüyüşte yaklaşık 75 kilometre yapacak. İki arkadaş, sonrasında Kaş'tan otobüsle Muğla'nın Dalaman ilçesine giderek uçakla Ukrayna'ya dönecek.