Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi - Son Dakika

Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi

12.10.2020 11:42
Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi, System.String[]

UKRAYNALI arkadaşlar Olga Baldina (52) ve Marina Sazovona (49), Likya Yolu'nda yürümek için beşinci kez Antalya'ya geldi.

UKRAYNALI arkadaşlar Olga Baldina (52) ve Marina Sazovona (49), Likya Yolu'nda yürümek için beşinci kez Antalya'ya geldi. Yürüyüşe başladıkları Phaselis Antik Kenti'nden Demre ilçesine ulaşan ikiliden Baldina, "5 yıldır hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Aksine çok yardım gördük" dedi.

Ukraynalı finans danışmanı Olga Baldina ile arkadaşı ekonomist Marina Sazovona, Likya Yolu'nda yürümek için 5'inci kez Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinden 5 gün önce uçakla Antalya'ya, buradan da otobüsle Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'ne geçen Olga Baldina ve Marina Sazovona, yürüyüşlerine başladı. Tekirova, Çıralı, Olimpos, Adrasan, Karaöz ve Kumluca'ya kadar 25 kilometre yürüyen iki arkadaş, Kumluca'dan otobüsle Demre'ye geçti. Buradan Likya Yolu'nun yaklaşık 50 kilometre olan Demre-Kaş etabını yürümeye başlayan iki arkadaş, 10 günlük yürüyüşte yaklaşık 75 kilometre yapacak. İki arkadaş, sonrasında Kaş'tan otobüsle Muğla'nın Dalaman ilçesine giderek uçakla Ukrayna'ya dönecek.

'ÇOK GÜVENLİ BİR ÜLKE'Olga Baldina, arkadaşıyla birlikte Likya Yolu'nda 5 yıldır yürüdüklerini belirterek, "Gelecek yıl tüm etabı tamamlamış olacağız. Dünyanın birçok yerinde yürüyoruz. Ancak Likya Yolu bize göre dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri. Tarih, doğa, deniz ve sıcakkanlı Türk insanı iç içe. Çok güvenli bir ülke. İki kadın olarak çadırda geceliyoruz. 5 yıldır hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Aksine çok yardım gördük. İnsanlar dilimizle anlaşamasak bile eliyle, mimikleriyle bizi anlıyor. Çoğu kez bize yemek, sebze, meyve ikram ediyorlar. Koronavirüs konusunda da korkumuz yok. Zaten her yerde yeterli önlem alınmış. Yürümek için çok uygun bir mevsimdeyiz. Türkiye'ye gelmeye, dostlarımıza Türkiye'yi tavsiye etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi
Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi

Likya Yolu, Antalya, Marina, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı Olga ve Marina, 5'inci kez Likya Yolu'nda yürümeye geldi - Son Dakika

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