Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte

13.06.2022 15:19
Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv bölgesinde konuşlandırılan Ukraynalı özel harekat ekipleri, çatışmalara girmediği günlerde sürekli savaş eğitimi alıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında bulunan Harkiv bölgesinde konuşlandırılan Ukraynalı özel harekat ekipleri, çatışmalara girmediği günlerde sürekli savaş eğitimi alıyor.

AA ekibi, Harkiv bölgesinde bir noktada düzenlenen özel hareket taburunun taktik savaş eğitimini görüntüledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bölgelerden Harkiv'de görev yapan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı özel harekat taburunun askerleri, eğitimlerle savaşa hazırlanıyor.

Özelikle hava saldırılarının düzenlendiği ve topçu sistemlerinin kullanıldığı cephe hattının çeşitli noktalarında askeri operasyonları yürüten özel harekatçılar, aynı zamanda çeşitli savaş eğitiminden geçiyor.

Özel harekat taburundaki bölüğün "Gor" kod adlı komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taburdaki askerlerin sürekli savaş faaliyetlerine katıldığını ifade etti.

Cephedeki operasyonlara katılan grupların sık sık değiştiği için çatışmalarda olmayan askerlere savaş eğitimi verildiğini aktaran bölük komutanı, "Hiç kimse boş durmuyor. Birileri özel operasyona giderken, diğer askerler eğitimden geçiyor. Özel harekat taburunun askerleri haftada 6 gün eğitimden geçiyor." dedi.

"Savaşa her an hazır olunması için her türlü eğitimi veriyoruz"

Bölük komutanı, eğitim alan grupların yeniden cepheye geçtiği, operasyonlardan dönen askerlerin de tekrar eğitime devam ettiğine dikkati çekerek, "Biz taktik, sağlık, silah kullanma, keskin nişancılık ve savaşa her an hazır olunması için gereken her türlü eğitimi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Benzer özel harekat taburlarının ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunduğunu belirten bölük komutanı, "Bizim taburumuzda sadece yerel vatandaşlar bulunuyor." dedi.

YORUMLAR
500
(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna (DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:25:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı özel harekatçıların elleri 24 saat tetikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement