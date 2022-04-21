UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ

21.04.2022 16:40
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ

İSTANBUL'a kamp için gelen ve Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkelerine dönemeyen Ukraynalı paralimpik sporcular, Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde kalmaya başladı.

İSTANBUL'a kamp için gelen ve Rusya'nın ülkelerine yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkelerine dönemeyen Ukraynalı paralimpik sporcular, Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde kalmaya başladı. Yaklaşık bir aydır Kasımpaşa Spor Kulübü'nün misafiri olan sporcuların hocası Irına Pavyelveya, 'Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. Onun yanına geri dönmek istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın milli paralimpik sporcuları, 17 Şubat'ta kamp için İstanbul'a geldi. 1 Mart'ta ülkelerine geri dönmeyi planlayan sporcular, Rusya 24 Şubat'ta ülkelerine yönelik saldırı başlatınca İstanbul'da kalan sporcular ülkelerine dönemedi. 1 Mart'tan 17 Mart'a kadar Silivri'de Türk bir sporcuya ait evde kalan Ukraynalı sporcular, 17 Mart'ta Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Beyoğlu'ndaki tesislerine geçti. O tarihten beri Kasımpaşa tesislerinde kalan sporcular, haftada 4 gün havuza girerek antrenmanlarını sürdürüyor. İhtiyaçlarının bir kısmı da Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından karşılanan sporcular, ülkelerine dönmek ve ailelerine kavuşmak istiyor.

'6 YAŞINDAKİ KIZIM UKRAYNA'DA KALDI"

Sporcuların antrenörlerinden biri olan Irına Pavyelveya, yaşadıkları süreci anlattı. Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını ancak 6 yaşındaki kızı dahil aileleri fertlerinin hepsi Ukrayna'da olduğu için geri dönmek istediklerini dile getiren Pavyelveya, '17 Şubat'ta kamp için geldik. 1 Mart'ta geri dönmemiz gerekiyordu ama 24 Şubat'ta savaş başladığı için geri dönemedik o yüzden burada kaldık. Ayın 1'ine kadar otel rezervasyonunuz vardı fakat 1 Mart'ta otelden ayrıldık. Bir süre Silivri'de bir sporcuya ait evde kaldık. Daha sonra Mart'ın 17'sinde Kasımpaşa tesislerine geldik. 17 Mart'tan beri burada Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tesislerinde kalıyoruz. Kasımpaşa'da yurtta kalıyoruz. Sporcularımın haftada 4 kere havuza girmelerine izin veriliyor. Günde 3 öğün yemek veriyorlar. Geceleri veya onun dışındaki zamanlarda bir ihtiyacımız olduğu zaman kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'de olduğumuz için memnunuz mutluyuz ancak kendi ülkemizi çok özledik. Eğer turist olarak gelseydik çok daha mutlu olurduk ancak şu an biz burada mahsur kaldık. Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. O da Ukrayna'da büyükannesiyle kaldı. Buradaki sporcuların hepsinin aileleri Ukrayna'da. Dolayısıyla herkes ailesini çok özledi. Benim 6 yaşında bir kızım var. Onun yanına geri dönmek istiyorum. Biz burada misafir olarak çok iyi ağırlanıyoruz. Yine de kendi evimize, kendi ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.

'SPORCUM DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR"

Sporcularından Kirill Garashchenko'nun 2020 yılında yapılan Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz ve gümüş madalya kazandığını, şimdilerde ise Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Pavyelveya, 'Biz İstanbul'u seviyoruz sık sık İstanbul'a da geliyorduk spor içinde geliyorduk tekrar İstanbul'a gelmek istiyoruz zorunluluk olarak değil kendi isteğimizle gelmek istiyoruz spor müsabakaları için yine Türkiye gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ
UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ

YORUMLAR
500
UKRAYNALI SPORCU DAVİD SAVAŞ BİTSİN, AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM UKRAYNALI SPORCU DAVİD SAVAŞ BİTSİN, AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM Emine Erdoğan: 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz -1 Emine Erdoğan: 772 Ukraynalı yetim çocuğu ülkemizde misafir ediyoruz -1

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: UKRAYNALI PARALİMPİK SPORCULAR SAVAŞ NEDENİYLE ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement