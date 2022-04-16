Ukraynalı paralimpik yüzücü ülkesinde yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

Savaştan kaçıp geldiği Kepez ilçesinde dünya şampiyonasına hazırlanan Ukraynalı milli yüzücü Oleksii Virchenko, ülkesinde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Ailesini bırakmak zorunda kalarak Antalya'ya gelen paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko'yu Kepez Belediyesinin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki antrenmanında, Kepez Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı tekvandocu ev hanımları ziyaret etti.

Kadınlar adına tekvando antrenörü Derya Uyankaya, Virchenko'ya kulübün forması ile atkısını verdi.

Tekvandoculardan Rus uyruklu Viia Admaeva ve Kırgızistan uyruklu Nurzade Beyşenbekkızı, Virchenko ile Rusça konuşarak sohbet etti.

Yüzücü Virchenko, ev hanımlarına, ikiz kardeşinin ve babasının ülkesini savunmak için görevlendirildiğini, en yakın arkadaşının öldüğünü anlatırken gözyaşı döktü.

Ülkesinde neden bunların yaşandığına hala anlam veremediğini ifade eden Virchenko ağlarken, Rus Admaeva ile Kırgız Beyşenbekkızı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Ardından Türk ev hanımları da tek tek Virchenko'ya sarılarak, ihtiyaç duyduğunda yanında olacaklarını söyledi.

Rus anneden yemeğe davet

Rusya'dan göç eden 5 çocuk annesi Admaeva, ailesiyle tanıştırmak ve Antalya'da yabancılık çekmemesi için Virchenko'yu evine yemeğe davet etti.

Virchenko'nun mayosu başta olmak üzere spor malzemelerini yanına alamadan Antalya'ya geldiğini öğrendiğini belirten Admaeva, "Rus arkadaşlarımdan yardım isteyerek, spor malzemelerini buraya getirtmeyi önerdim. Eğer bunu yapamazsak, spor malzemelerini buradan temin etmeye çalışacağımızı söyledim. Yaşadıklarını öğrenen her insanın duygulanmaması çok zor. Onu mutlu etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Para Yüzme Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak

Olimpiyat ile Avrupa şampiyonaları madalyaları olan Virchenko, 2 hafta önce açılan tahliye koridoruyla, Kiev yakınındaki Poltava şehrinden Antalya'ya gelerek Kepez'deki teyzesi Lesia ve eniştesi Mehmet Şahin çiftinin evine yerleşti.

Görme engelli ve milli sporcu olduğu için ailesinden gitmesine izin verilen tek birey olan Virchenko, yüzme havuzunda günde çift antrenman yaparken, ayrıca spor salonunda çalışıyor.

Savaş nedeniyle 2 aylık antrenman eksikliğini tamamlamaya çalışan Virchenko, Portekiz'de haziranda düzenlenecek dünya şampiyonasında sesini dünyaya duyurmayı hedefliyor.