Ukraynalı Parkinson hastası Emiliya çareyi Türkiye'de buldu - Son Dakika

UKRAYNA'da yaşayan ve 4 yıl önce Parkinson hastalığı teşhisi koyulan Emiliya Shehera, hastalığından Türkiye 'de kurtuldu. Shehera "Parkinson 4 sene önce ilk belirtilerini verdi. Beyin pili tedavisini duyunca Dr. Ali Zırh'a ulaştım. Ameliyat sürecim çok iyi geçti. Sabah uyandığımda adeta hastalığımı unuttum, bu benim için bir mucize" dedi.

Beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasara uğramasıyla ortaya çıkan Parkinson, ellerde ve ayaklarda titreme, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, kaslarda sertlik ve yürüme güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Ülkesinde yanlış tedavi gördüğünü söyleyen ve bu nedenle durumu daha da ağırlaşan talihsiz kadın, aynı dönemde ağır depresyonla da mücadele etti. Shehera, araştırmalar sonucu Parkinson olduğunu öğrendiğinde, hastalığın beyin pili ile tedavisinin mümkün olduğunu öğrendi. Türkiye'de ilk kez yalnızca başta Parkinson ve hareket bozukluklarının tanı, teşhis ve tedavisine odaklanan ve bu yöndeki araştırmalara yön veren bir klinik olarak hizmete giren Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nde (PARMER), Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından uygulanan beyin pili tedavisi ile Shehera, sağlıklı günlerine geri dönerek, yaşama sevincini yeniden kazandı.

"YANLIŞ TEŞHİS YANLIŞ TEDAVİ"

4 sene önce Parkinson ile tanışan 63 yaşındaki Emiliya Shehera, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: "Parkinson 4 sene önce ilk belirtilerini verdi. Sağ elimi kullanmakta zorluk çektim, daha sonra bu durum kolumu etkiledi ve yürümeme kadar engel oldu. Şikayetlerim üzerine doktora gittik ve 'Beyinde damar tıkanıklığı' teşhisi konuldu. Yanlış bir tanı konulduğu için yanlış tedavi yöntemleri denendi. Uzun araştırmalarımız sonucu Parkinson ile tanıştım. İlaç tedavisine başladım. İlk zamanlar ilaçlar sayesinde hayatıma devam edebildim. Fakat hastalığın ilerlemesiyle ilacın dozu ve sayısı arttı, zamanla yetemez hale geldi. Yaşadığım ülkede tedavi ne yazık ki ilaçlarla sınırlı. Beni en çok hastalığımın çevremdeki insanlar tarafından fark edilmesi üzüyordu."

"BU TEDAVİ BENİM İÇİN MUCİZE"

Türkiye'de Dr. Ali Zırh'a ulaştığını söyleyen Shehera, şöyle devam etti: "Çocuklarım başka ülkelerde tedavi yöntemleri araştırmaya başladı. Beyin pili tedavisini duymam ve Dr. Ali Zırh'a ulaşmam bu şekilde oldu. Ali Bey gerekli değerlendirmeleri sonucu beyin pili tedavisine uygun bir hasta olduğumu söylediğinde benim için bir umut oldu. Bu tedavi yeniden sağlıkla yaşayabileceğim fikrine yönelmemi sağladı. Ameliyat sürecim çok iyi geçti. Sabah uyandığımda adeta hastalığımı unuttum, bu benim için bir mucize. Beyin pili ameliyatından önce ilaç almadan evden çıkmam mümkün değildi. Uyku çok büyük problemdi, uyuyamadığım için öfkelenir ve titremeye başlardım. Her an ilaçlarla yaşamak, ilaç zamanlarına göre kendini ayarlamak çok korkunç. Çok ağır bir psikolojik dönem geçirdim, yaşamamın bir anlamı olmadığını düşünüyordum. Artık o anları unutmak istiyorum. Ukrayna'da ticaret işimiz var ve onunla ilgileniyordum. Moralim de sağlığım da şu an gayet yerinde, artık kendim için iş planları yapıyorum. Çiçekleri çok seviyorum, evimde adeta botanik bahçem var. Çiçeklerimin bakımını artık kendim yapabileceğim."

BEYİN PİLİ İÇİN DÜNYANIN UCUNDAN GELİYORLAR

PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ise tedaviye ilişkin şu bilgileri verdi: "Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmeyi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı ya da baskılayabilmeyi sağlayan cihazlardır. 'Nöromodülasyon' adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta Parkinson hastalığı olmak üzere, pek çok hareket bozukluğu hastalığını tedavi edebiliyoruz. Hasta uyanıkken, konuşa konuşa ve hasta ile karşılıklı yardımlaşarak gerçekleştirdiğimiz beyin pili operasyonunun hastalara sağladığı katkıyı hastalığın saatini geri almak diye tanımlayabilirim. Ameliyat sonrasında hastalar, çarpıcı biçimde iyileşerek, normale yakın yaşamlarına dönebiliyorlar. Çatalını bile tutamayan, yazı yazamayan, başkalarının yardımıyla yaşantısını sürdürmek zorunda olan çoğu hasta günlük yaşantısına beyin pili operasyonu ile geri dönebiliyor. Ülkemiz son yıllarda bu tedavi ile ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda hastamız Türkiye'ye gelip tedavi olmaktadır."

