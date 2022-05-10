Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
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Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek

10.05.2022 14:27
Ukraynalı piyanist Fedorova ile eşi, İstanbul'da konser verecek

Ukraynalı sanatçı Anna Fedorova ile ABD'li eşi, kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Ukraynalı sanatçı Anna Fedorova ile ABD'li eşi, kontrbasçı Nicholas Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzik otoritelerince, dünyanın en iyi 10 kadın piyanistinden biri olarak gösterilen Fedorova ve eşi, 15 Mayıs'ta Avusturya Kültür Ofisi'nde "Ukrayna'ya Barış" konseri verecek.

Konser, Avusturya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, ACF & Kam Management organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Oyster Duoi, 16 Mayıs'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde "Virtüözlerin Müziği" programında sahne alacak.

İkili, konserde "Stolen Pearls" adlı albümlerinden seçtikleri eserleri, kontrbas ve piyano eşliğinde yorumlayacak.

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Kaynak: AA

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