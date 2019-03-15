Ukraynalı 'Rapunzel', 2 Metre 35 Santimetre Uzunluğundaki Saçlarıyla Rekor Yolunda
1 saat önce
Ukraynalı 'Rapunzel', 2 metre 35 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla rekor yolunda.
Ukraynalı 'Rapunzel', 2 metre 35 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla rekor yolunda
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:48 Kaynak: Youtube
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