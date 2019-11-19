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Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un sergisi Büyükşehir Fuayesi'nde açıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un resim sergisi açıldı.

Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un sergisi Büyükşehir Fuayesi'nde açıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında Ukraynalı Ressam Mykola Strus'un resim sergisi açıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Ukrayna Aile Derneği işbirliği ile açılan resim sergisi sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Ukrayna Aile Derneği işbirliği ile Ukraynalı sanatçı Mykola Strus'un özel bir teknik uygulayarak ürettiği resimler Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası fuaye alanında sergilendi. Sergi açılışına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mikaylova, Ukrayna Antalya Muavin Konsolosu Sergii Kaian, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, Ukraynalı ve Antalyalı sanatseverler katıldı. Açılışın ardından Ukraynalı sanatçı Lishun Alla sergiyi gezen sanatseverlere Ukrayna'ya ait müzik aleti Bandura eşliğinde şarkı söyledi.


Ressam Mylola Strus'un deriden özel olarak imal edilmiş tuallere kendi geliştirdiği özel boyaları kullanarak çizdiği resimler büyük beğeni topladı. Sanatçı, hayati konumu ve değerleri olan parlak kişilikleri, kendi geliştirdiği teknikle resmederek çok özel eserler ortaya koyuyor. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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