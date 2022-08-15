Ukraynalı sağlık çalışanları askeri personele eğitim verdi

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Ukraynalı sağlık çalışanları, savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerden Harkiv 'de askeri personele ilk yardım ve sağlık eğitimi verdi.

Kaynak: AA

Harkiv, Güncel, Son Dakika

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