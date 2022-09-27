Oyster Duo, Ukrayna'ya yardım konserleriyle dünyayı geziyor

Ukraynalı sanatçı Anna Fedorova, Ukrayna'ya destek amacıyla düzenlediği dünya çapındaki konserlerde elde edilen gelire ilişkin, "Ukrayna'ya yardım yapmak için 600 bin Avro'dan fazla para topladık." dedi.

Kontrbasçı eşi Nicholas Santangelo Schwartz ile Oyster Duo grubunu kuran Fedorova, savaş öncesi yaşamını ve "Ukrayna'da Barış" konserlerini AA muhabirine anlattı.

Müzisyen bir ailede dünyaya geldiğini dile getiren Fedorova, "Annem de babam da Kiev konservatuvarında piyano bölümünde profesör. Bu yüzden müzikle dolu bir yaşantıya sahip oldum." diye konuştu.

Anna Fedorova, müzik hayatına Kiev'de başladığını belirterek, "İlk eğitimimi babamdan aldım. Daha sonra çeşitli okullarda devam ettim. Klasik müzik kariyerimdeki ilk çıkışımı Concertgebouw'da 16 yaşındayken yaptım. Daha sonra kariyerime Amsterdam'da devam ettim." ifadelerini kullandı.

"Piyano bugüne kadar hep benimle birlikte oldu"

Küçük yaşlarında bir esere kafayı takınca sürekli aynı şarkıyı çaldığını dile getiren Fedorova, şunları kaydetti:

"5-6 yaşındayken ünlü besteci Modest Musorgski'nin 'Bir Sergiden Resimler' eserindeki bir bölümü devamlı çalıyordum. Beni çok etkilediğini hatırlıyorum. Sanırım biraz da onun sayesinde müzik kariyerime başladım ve piyano bugüne kadar hep benimle birlikte oldu."

Sanatçı Fedorova, henüz imza attığı bir bestesi olmadığını aktararak, "Şu zamana kadar hiç beste yapmak gibi bir düşüncem olmadı. Babam bir süredir beste yapıyor ama o da 2 yıl öncesine kadar hiç yapmamıştı. Sanırım bu bizim bir aile geleneğimiz. Ben de belirli bir yaşa geldikten sonra buraya yöneleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşa da değinen Fedorova, savaşın başından itibaren 30 konser verdiğinin altını çizdi. Sanatçı, eşiyle verdikleri konserlerden elde edilen gelirle Ukrayna'ya yardım yapmak istediklerini vurgulayarak, 600 bin avrodan fazla para topladıklarını aktardı.

"İlk konserden itibaren çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık"

Anna Fedorova, savaşın başladığı ilk günlerde bu seviyeye geleceğine hiç ihtimal vermediğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Savaş başladıktan sonra ne yapacağımızı bilememiştik. Eşimin babasından 'Neden yardım konserleri düzenlemiyorsunuz?' diye bir fikir geldi. Ardından bununla ilgili bir çalışma başlattık ve ilki 6 Martta olmak üzere konserler gerçekleştirmeye başladık. İlk konserden itibaren çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Biletlerimizin hepsi satıldı. Konserlerimize misafir sanatçıların katılmasından da mutlu olduk."

Ukrayna'ya yardım konserlerine devam edeceklerini vurgulayan Fedorova, " Türkiye'de de Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, ACF & Kam Management organizasyonuyla bir konser gerçekleştirdik. Bu konuda destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Het Concertgebouw'un daimi piyanisti Anna Fedorova ile kontrbas ekibinin üyesi Nicholas Santangelo Schwartz'dan oluşan Oyster Duo, mayıs ayında da İstanbul'daki müzikseverlerle buluşmuştu. İkili Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde "Virtüözlerin Müziği" programında sahne almıştı.

Anna Fedorova, 30 Eylül'de Hollanda'da gerçekleşecek konserde, yetenekli genç Ukraynalı müzisyenlerin eğitimine destek için sahne alacak.