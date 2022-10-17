Ukraynalı sanatçı Mykola Serga'dan Kupyansk sokaklarında gitar performansı - Son Dakika
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Ukraynalı sanatçı Mykola Serga'dan Kupyansk sokaklarında gitar performansı

17.10.2022 12:28

Savaş yorgunu sivil halk, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinde yıkıntıların arasında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Savaş yorgunu sivil halk, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinde yıkıntıların arasında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Rus birliklerinin zaman zaman bombardımanına maruz kalan kente elektrik ve doğal gaz verilemiyor. Rus güçlerinin eline geçtikten sonra Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Kupyansk'a gelen Ukraynalı ünlü performans sanatçısı Mykola Serga, gitarıyla halka moral vermeye çalıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı sanatçı Mykola Serga'dan Kupyansk sokaklarında gitar performansı - Son Dakika

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