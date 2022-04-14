Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1) - Son Dakika

Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda kalan siviller
Berezovskyy Viacheslav Vasyliovych ile röportaj
Vasyliovych'in yaşadıklarını yazıya dökmesi
Chernova Iryna ile röportaj Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan ve Lviv kentine gelen siviller, geçici süre ile Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda barınıyor. Savaş mağdurları burada geçirdikleri süre içerisinde, hikayelerini, düşüncelerini ve yaşadıklarını kağıda aktarıyor.
Kaynak: AA
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