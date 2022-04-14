Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1) - Son Dakika
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Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1)

14.04.2022 13:30

Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda kalan siviller Berezovskyy Viacheslav Vasyliovych ile röportaj Vasyliovych'in yaşadıklarını yazıya dökmesi Chernova Iryna ile röportaj Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı...

Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda kalan siviller

Berezovskyy Viacheslav Vasyliovych ile röportaj

Vasyliovych'in yaşadıklarını yazıya dökmesi

Chernova Iryna ile röportaj Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev, Kramatorsk, Harkov ve Mariupol gibi farklı şehirlerinden ayrılan ve Lviv kentine gelen siviller, geçici süre ile Lviv Politeknik Üniversitesi'nin spor salonunda barınıyor. Savaş mağdurları burada geçirdikleri süre içerisinde, hikayelerini, düşüncelerini ve yaşadıklarını kağıda aktarıyor.

Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1)
Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1)
Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1)
Ukraynalı savaş mağdurları hikayelerini kağıtlara yazdı (1)

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Kaynak: AA

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