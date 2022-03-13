Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları - Son Dakika

-Medyka sınır kapısı genel görüntüler

-Ukraynalı savaş mağdurlarının yakınları ile kavuşma görüntüleri

-İnsani yardım çadırlarından genele görüntüler Ukrayna'dan Polonya'ya gelen siviller, Medyka sınır kapısında kurulan çadırlarda bir süre bekletildikten sonra otobüsler ile geçici konaklama merkezlerine götürülüyor. STK'lerin kurdukları çadırlardan su, gıda, giyecek ve kişisel bakım ürün yardımı alan savaş mağdurları, işlemleri tamamlandıktan sonra barınma merkezlerine gönderiliyor.