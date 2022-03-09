Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

09.03.2022 12:50

Son dakika haber... Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçişleri devam ediyor.

Savaş mağdurları, yeni hayata başlangıç noktalarından olan sınır kapısına uzun süren yolculuğun ardından ulaşıyor.

Sınıra varan Ukraynalılar, işlemlerin sonrasında Romanya'ya kabul ediliyor.

Şartları olumsuzlaştıran soğuk havayla da mücadele eden Ukraynalılar, bölgede kurulan çadırlarda kısa süre konaklatılıyor. Daha sonra savaş mağdurları, yolculuklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor
Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor
Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor

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Ukrayna, Romanya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ukraynalı savaş mağdurlarının Romanya sınırındaki yeni hayat yolculuğu sürüyor - Son Dakika


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