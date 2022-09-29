Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem Türkçe öğreniyor - Son Dakika
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Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem Türkçe öğreniyor

29.09.2022 15:25

Ukraynalı savaş mağduru yaklaşık bin çocuk, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen programda hem eğlendi hem Türkçe öğretim etkinliğine katıldı.

Ukraynalı savaş mağduru yaklaşık bin çocuk, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen programda hem eğlendi hem Türkçe öğretim etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresince gerçekleştirilen çalışmayla Ukrayna'daki yetimhanelerden Türkiye'ye getirilen çocuklar için programlar gerçekleştiriliyor.

Yunus Emre Enstitüsünün Beldibi'ndeki bir otelde düzenlediği program, Ukraynalı çocukların Türkçe öğrenimine katkı sunmak için hazırlanan "Ukraynalı Çocuklar İçin Temel Türkçe" kitabının tanıtımıyla başladı.

Masalların drama yoluyla etkileşimli olarak anlatıldığı etkinliklerin yanı sıra sanat ve eğlence atölyesi düzenlenerek, çocuklara ipek kozası tasarımı ile deniz kabuğu ve kozalaktan takı tasarımı öğretildi. Yüzlerini boyayan çocuklar, hem eğlendi hem de kendilerine dağıtılan kitaplarla Türkçe öğrenmek için pratik yaptı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, gazetecilere, 6 ay önce Antalya'ya çoğunluğu yetimhaneden gelen çocukların Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın bazı bölgelerinde durum iyileşince çocuklardan bazılarının döndüğünü vurgulayan Rustamov, "Antalya'da kalan çocuklarımız hayatlarından çok memnun. Farklı etkinliklere katılarak, eğleniyorlar. Türk partnerlerimiz bize çok yardımcı oluyor. Ukraynaca ve Türkçe bir kitap hazırlandı. Burada bulunan çocuklar seve seve Türkçe öğreniyorlar." diye konuştu.

Ukrayna'da savaşın devam ettiğini dile getiren Rustamov, ülkelerini işgalden kurtarmak için ordularının ve milletin bunun için mücadele ettiğini bildirdi. Etkinliğin önemini anlatan Rustamov, "Türkiye'de tıpkı 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı gibi şimdi Ukrayna Kurtuluş Savaşı devam etmek zorunda kalıyor. Zaferimizden sonra bütün Ukrayna topraklarına tekrar barış gelecek." ifadesini kullandı.

"Kitabın hazırlanışında hem Ukraynalı hem Türkologlar yer aldı"

Yunus Emre Enstitüsü Kiev Koordinatörü İhsan Demirbaş da Ukraynalı çocukların kente gelişinden itibaren enstitü olarak onların Türkçe öğretimine destek vermek, Türkiye'ye adaptasyonuna yardımcı olabilmek için kültürel ve eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Türkçe kurslar da açtıklarını bildiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ukraynalı çocuklarla birlikte hem 23 Nisan hem 19 Mayıs bayramlarımızda kültürel etkinlikler düzenledik. Ukraynalı çocukların Türkçe öğretimine yönelik de 'Ukraynalı çocuklar için temel Türkçe kitabı' hazırladık. Bu kitap çocukların Türkçe öğretimiyle ilgili Ukraynaca ve Türkçe olarak hazırlanan dünyadaki ilk kitap. Kitabın hazırlanışında hem Ukraynalı hem Türkologlar yer aldı."

Kitabın içeriğinin görsel ağırlıklı olduğuna değinen Demirbaş, kitapta hem sosyal ortamda, evde, alışverişte okulda kullanacakları kelimeler olduğunu hem de tekerlemeler, oyunlar ve Türkçe öğrenmeye yönelik farklı materyallerin bulunduğunu söyledi.

Çocukların Ukrayna'daki eğitim süreçlerinin devamına yönelik eğitim olanaklarını iyileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Demirbaş, Yunus Emre Enstitüsü olarak okul sıraları göndererek, çocukların eğitimlerine katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Antalya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem Türkçe öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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