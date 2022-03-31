Ukraynalı Sevimli Köpek Bavyera Askerlere Emanet - Son Dakika
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Ukraynalı Sevimli Köpek Bavyera Askerlere Emanet

31.03.2022 09:44

Rusya'nın saldırıları sonrası Kiev'de terkedilen bir evde yalnız kalmış bir köpek bulundu.

Rusya'nın saldırıları sonrası Kiev'de terkedilen bir evde yalnız kalmış bir köpek bulundu. Evde incelemeler yapan Ukraynalı askerler köpeğin adının Bavyera olduğunu fark etti. Bavyera'yı yanlarına alan askerler, bir taraftan da sahibini bulabilmeyi umuyor. Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'dan ayrılanlar arasında birçok kişi evcil hayvanlarını da beraberinde götürdü. Ancak savaşın ortasında sahipsiz kalan birçok hayvan da var

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Ukraynalı Sevimli Köpek Bavyera Askerlere Emanet - Son Dakika


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