Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu

17.03.2022 19:55

- Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan merkez tren istasyonunda yoğunluğa neden olurken, Ukraynalılar için hazırlanan karşılama çadırı ihtiyaçları karşılayamaz...

- Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu

BERLİN - Ukrayna- Rusya savaşından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan merkez tren istasyonunda yoğunluğa neden olurken, Ukraynalılar için hazırlanan karşılama çadırı ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 22. gününde devam ederken, savaştan kaçan Ukraynalı sığınmacılar Almanya'da yoğunluğa neden oldu. Polonya üzerinden Almanya'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların ilk adresi, ülkenin başkenti Berlin'de bulunan Berlin Merkez Tren İstasyonu oldu. Burada sığınmacıların karşılanıp kayıt işlemlerinin ardından diğer bölgelere dağıldığı belirtilirken, karşılama çadırının Ukraynalı sığınmacılar için artık ihtiyaçları karşılayamadığı ve 2'inci bir çadıra ihtiyaç olduğu öğrenildi. Ayrıca Ukraynalı sığınmacıların Berlin'den ayrılmaması nedeniyle tren istasyonunda yığılmalar yaşandığı bildirildi.

Mülteciler trenlerde geceleyebilir

Diğer bölgelere gönderimin zamanında yapılamaması nedeniyle yakında sığınmacıların trenlerde konaklayabileceği iddia edildi. Demiryolu uzmanları, güvenlik nedeniyle Berlin Merkez Tren İstasyonu'nun kısmen kapatılmasını öneriyor. Alman Demiryolları İşletmesi DB Group Temsilcisi Alexander Kaczmarek, sorumlu olabilecekleri alanın sınırına yaklaştıklarını belirterek, "Polonya'dan başka yerlere de tren gönderilsin. Örneğin, Lichtenberg veya Gesundbrunnen Tren İstasyonu'nda çok fazla alan olacaktır. Sorun şu ki bütün yardımcı yapı, merkez istasyona yerleşti" dedi.

"Olağanüstü hal yaşanıyor"

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey yaptığı açıklamada, Ukraynalı sığınmacı konusunda Berlin'de olağanüstü hal yaşandığını ifade ederek, "Belirleyici faktör, insanların ülke geneline dağılımı ve merkez istasyondan hızlı çıkıştır. Böylece artık tahammül edilemeyen aşırı yüklenme durumları olmaz" sözlerini kullandı. Eyalet Başkanı Giffey, ayrıca kişisel verilerin kaydedilmesi ve konut tahsisi için en az 400 kişiye daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Berlin Eyalet Parlamentosu Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Katja Kipping ise verdiği demeçte, istasyondaki sığınmacı durumunun hafife aldığını ve istasyonun kritik bir sınırda olduğunu belirtti.

Almanya'da yaklaşık 20 bin Ukraynalı sığınmacının geçtiğimiz hafta sonu Berlin Merkez Tren İstasyonu ve merkez otobüs terminaline geldiği açıklandı.

Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu
Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu
Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu

YORUMLAR
500
Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı

Almanya, Mülteci, Berlin, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Avlamak için güvercine yaklaştı, kör olduğunu fark edince yaptığı hareket izleyenleri duygulandırdı
19:49 Hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle THY, 100 seferini daha iptal etti
19:42 Ali Koç Fenerbahçe'den ayrılacak ilk ismi açıkladı: Berke Özer'le seneye birlikte olmayacağız
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Şaşırtan karar! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 20:03:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement