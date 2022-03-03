Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor - Son Dakika
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Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

03.03.2022 23:53
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun saldırılarından kaçan Ukraynalı sivillerin Polonya sınırında bulunan Medika Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Uzun yol kat ederek gelen Ukraynalı sığınmacılar, savaştan sağ kurtulduklarına sevinirken, vatanlarını terk etmek zorunda kalmanın da hüznünü bir arada yaşıyorlar.

Polonya sınır güçleri, çocuklu kadınların eşyalarını taşıma ve sınır geçişini tamamlamalarında yardımcı olurken, sınırın Polonya tarafında sığınmacıların birçok farklı ülkeden gönüllülerin kurdukları ilk yardım hizmeti veren çadırlar ve ücretsiz yiyecek-içecek alabilecekleri bankolar bulunuyor. Sınırda evcil hayvanların ihtiyaçlarının da STK'lar tarafından karşılandığı gözlemlendi.

(Mert Ürkmez/ İHA)

Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukraynalı sığınmacıların Polonya'daki Medika Sınırı Kapısı'ndan geçişleri sürüyor - Son Dakika


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