Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi - Son Dakika
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Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi

12.03.2022 22:11

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerde oluşturulan güvenlik koridoruyla Ukraynalı siviller Gostomel kentinden Kiev'e tahliye edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerde oluşturulan güvenlik koridoruyla Ukraynalı siviller Gostomel kentinden Kiev'e tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür devam ederken, Rus askerlerinin ülkede sivil yerleşimleri de bombalamasının ardından vatandaşların da güvenli bölgelere tahliyeleri sürüyor. Ülkede, en ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Gostomel kentinde bulunan vatandaşlar bugün başkent Kiev'e tahliye edildi. Tahliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından Ukraynalı kadın ve çocuklar güvenli bölgelere alındı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi
Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi
Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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