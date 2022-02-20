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Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti - Son Dakika

Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

20.02.2022 16:21

Sivillerin askeri eğitimi (Drone) Voleybol oynayanlar (Drone KİEV - Ukrayna-Rusya arasında gerginlik devam ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor.

Sivillerin askeri eğitimi (Drone)

Voleybol oynayanlar (Drone KİEV - Ukrayna- Rusya arasında gerginlik devam ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal durumunda ülkelerini savunmak için askeri eğitim almayı sürdürüyor. Başkent Kiev'deki Dolobetski Adasında verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan siviller katılıyor. Bir yandan siviller askeri eğitim alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynadığı dikkat çekti.

Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti
Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti
Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti

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Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere 'temel savunma eğitimi' verildi Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere "temel savunma eğitimi" verildi NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı NATO'nun Ukrayna'daki personeli başkentten Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

voleybol, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı siviller temel savunma eğitimi alırken diğer yandan bazı vatandaşların voleybol oynaması dikkat çekti - Son Dakika
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