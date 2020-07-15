- Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı - Son Dakika

- Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı

KİEV - Ukrayna'da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

Ukrayna'da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı. Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti. Padolko'nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna'da sosyal medyanın gündemine oturdu.