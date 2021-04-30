UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI - Son Dakika

UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

30.04.2021 23:38

MUĞLA'nın Dalaman ilçesine Ukrayna'dan gelen 189 kişilik turist kafilesi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesine Ukrayna'dan gelen 189 kişilik turist kafilesi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Ukrayna'dan gelen 189 kişilik turist kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi Tatiana Sybiha, YDA Dalaman Havayolu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile Anex Tour Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Mustafa Özden, uçaktan inen turistleri çiçeklerle karşıladı. YDA Dalaman Havayolu Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Ukrayna'dan Dalaman bölgesine bu yıl 142 bin yolcu beklediklerini belirtip, "Her yıl artan bir turist sayısı var. Yıllar önce bu sayı 5 bin civarlarındaydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Ukrayna'da çok etkin tanım çalışmaları yaptık. Bölgemiz tabi güzellikleriyle tanınıyor. 2019'daki turist sayısını yakalayacağımıza inanıyorum. Kapıda bekleyen büyük talep var. Yeni bir turist kategorisi olan dijital gezginlerde bölgemizi tercih ediyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ TURİZME NE KADAR ÖNEM VERDİĞİNİ KENDİ GÖZLERİMİZLE BİZZAT GÖRDÜK"

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha ise dost ülkenin büyükelçisi olmaktan onur duyduğunu belirtip, "Pandemiye rağmen geçen yılda turizmde kötü bir sezon geçirmedik. 1 milyondan fazla Ukraynalı, Türkiye'yi ziyaret etti ve keyifli zaman geçirdi. Toplantının ana gündemi iki ülke arasındaki turizmi geliştirmekti. Aynı zamanda turistlere sağlanan hizmetlerin kalitesini nasıl artırabileceğimizi tartıştık. Türkiye'nin bu konuda hazırlıklı olduğunu Ukrayna halkına iletmiş olduk. Türkiye'nin güvenli turizme ne kadar önem verdiğini kendi gözlerimizle bizzat gördük. Bu bizim için de önemli bir konu" diye konuştu.

'UKRAYNALILAR, TÜRKİYE'Yİ İKİNCİ VATANI OLARAK GÖRÜYOR'

Büyükelçi Sybiha, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna halkına Türkiye'ye gitmeleri için çağrıda bulunduğunu hatırlatıp,

sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle turist sayısının düşmeyeceğine inanıyorum. Ben de vatandaşlarımın güzel doğayı, tarihi mekanları, muhteşem Türk misafirperverliğini ve mutfağını, tatil yaparak deneyimlemelerini istiyorum. Havalimanları gibi otellerin de güvenli turizm sertifikası almaları önem arz ediyor. Türkiye, turistleri ağırlamaya en iyi şekilde hazırlanmış. Ukraynalılar, Türkiye'yi sadece tatil için sevmiyor, aynı zamanda ikinci vatanı olarak görüyor. Türkiye genelinde 16 dostluk derneğimiz var. Onlar çok aktifler ve ilişkilerimizi güçlendiriyorlar. Birçok Ukrayna futbol takımı Türkiye'de kamp yapıyor. Fırsatlar için Türkiye'ye müteşekkiriz."

UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Dalaman, Türkiye, Ukrayna, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALI TURİST KAFİLESİ ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI - Son Dakika


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