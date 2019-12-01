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Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı

6 saat önce

ANTALYA'da, Ukraynalı Mark First'in kullandığı yaklaşık 1 milyon liralık otomobil, bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi.

Ukraynalı turist milyonluk araçla kaza yaptı, System.String[]

ANTALYA'da, Ukraynalı Mark First'in kullandığı yaklaşık 1 milyon liralık otomobil, bariyerlere çarparak kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nden Antalya yönüne giden Ukraynalı Mark First'in kullandığı 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, Seyir Tepe yakınlarında kontrolden çıktı. Otomobil, önce bariyerlere, ardından da kamyona çarparak durdu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araç kullanılmaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra araç trafik otoparkına çekildi.

Mark First'in kaza yaptığı aracın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu kaydedildi.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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